Horóscopo de hoy Leo viernes 23 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Leo en el amor:

La Luna está en tu opuesto y complemento, por lo que este viernes es de amor y pasión. Tienes atracción y siempre lo has tenido fácil. Tu sexualidad siempre está a flor de piel, como buen signo de fuego. No vayas a caer en el egocentrismo, no olvides que los demás esperan también ser complacidos al igual que te complacen a ti.

Consejo: ser más generoso en el sexo, las palabras cachondonas y vivir este día al máximo.

