Horóscopo de hoy Leo viernes 30 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Leo en la vida:

La energía de la Luna hará que te levantes pensando en dedicar algún tiempo a reflexionar sobre lo que realmente quieres y esperas del futuro. Puede que las cosas no te estén saliendo tan bien como desearías, debido a que no las tienes bien pensadas o bien planteadas, puedes meditarlo en casa o en un entorno tranquilo que te permita relajar la mente; encontrarás la respuesta.

Es un buen día para empezar a planear ese sueño que tienes desde hace mucho, no basta con desearlo a diario, también hay que decidir en qué forma vas a conseguirlo.



Leo en el amor:

Si en estos momentos eres un corazón libre, no te preocupes pensando que quizá el amor no vuelva a llamar a tu puerta, lo hará en el momento en que dejes de victimizarte.

