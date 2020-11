Horóscopo de hoy Libra lunes 16 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Libra en la vida:

Hoy será un día afortunado en temas románticos y en asuntos que tengas que resolver con amistades cercanas y que necesiten una rápida solución.

Recuerda que iniciamos la semana com la luna nueva en Escorpio, por lo que la transformación se dará, por la noche notarás mayor tensión y que todo necesita más atención por tu parte, ya que se abren muchas oportunidades a la vez. No tenses la cuerda en asuntos de pareja y tómate todo con más calma. Tengas o no pareja estable.

Tu decreto de la semana: ''El amor todo lo puede, todo es posible con amor’’.

Tu color de la semana: naranja.

