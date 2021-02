Horóscopo de hoy Libra martes 2 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Libra en la vida:

Situaciones que se te han presentado y que hoy día te lastiman son como un equipaje pesado que llevas a cuestas que transportas por costumbre y que únicamente entorpece tu andar, seguirlo llevando, quejarte toda la vida o tomarlo como un aprendizaje de vida, la decisión es únicamente tuya.

Día donde la dualidad se hace presente de la lucha interna, de la toma de decisiones vitales. Representa la fábula india de los dos lobos luchando en nuestro interior, en la que cada uno representa las virtudes y los defectos, lo bueno y lo malo. Se dice que ganará el lobo al que más alimentemos, pero no es tan simple.

No hay amor sin celos, valentía sin miedo, admiración sin envidia, al igual que no hay vida sin muerte. Nuestra naturaleza nos hace imperfectos, y obsesionarnos con la perfección nos hace infelices. Asume y entiende tu lucha interior como parte innata de ti. Sé consciente de tus virtudes, y también de tus miedos. El temor al fracaso o lo desconocido te paraliza de hacer lo que deseas o de tomar decisiones. No lo permitas, no dejes que el miedo decida por ti.



