Horóscopo de hoy Libra viernes 8 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Libra en el amor:

En este momento reprimes cualquier conocimiento de la “agenda de la relación”, o bien, te imaginas que ya has hecho todo lo necesario en tu relación o que no existe tal cosa como la pareja perfecta. Cualquiera que sea el caso, tu relación interna personal aún tiene una o dos cosas que aprender, carece de la comprensión de lo que se trata la pareja, no dudes en descubrirla.

Tu camino está claro ahora, en lugar de buscar los defectos de tu pareja (que sería dar un paso atrás), mira conscientemente hacia adelante y fomenta la visión de un objetivo más alto, no a un objetivo que sirva para cumplir lo que quieres subjetivamente, sino uno que te lleve al nacimiento de una unidad espiritual.

