Horóscopo de hoy martes 29 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy 29 de diciembre de 2020



Signos de Fuego

Aries:

alguien cercano puede venir con un chisme barato, este chisme puede traerte problemas a futuro.

Leo:

Una ayuda inesperada podría darte una clara ventaja frente a los demás, esta ayuda llega en un momento donde todo parecerá perdido.

Sagitario:

Quizás no supiste llevar bien la situación, tal vez una persona que no supo decir o que no supo cómo afrontar una situación particular.

Signos de Tierra

Tauro:

Agarra coraje, ya que de esa manera vas a lograr tus metas y alcanzarás la plenitud que estás deseando con tantas ansias.

Virgo:

Una mujer del signo zodiacal Géminis, tendrá un acercamiento hacia ti, puede tratarse de negocios o temas relacionados con el dinero.

Capricornio:

Las personas se fortalecen cuando sueñan y creen en un futuro mejor, ese debe ser tu reto a futuro.

Signos de Aire

Géminis:

Necesitas reconocer que tienes un problema, esa es la primera regla para hallar una solución a cualquier dilema de la vida.

Libra:

El camino que transitas está iluminado por la fuerza del espíritu que tienes dentro.

Acuario:

Una nueva salida se acerca, tal vez no sepas cómo actuar cuando esta se presente.

Signos de Agua

Cáncer:

Durante el día vas tener muchas oportunidades de mejora en todos los aspectos que requieras.

Escorpio:

La infidelidad pudiera estar acechando y tus sospechas confirmadas, pero mantén la fe en tu pareja.

Piscis:

Este día te invita a meditar sobre los gastos, pero también implica una pronta recuperación.