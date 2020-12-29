Horóscopo de hoy Aries martes 29 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

Tienes miedo de que se aleje algo importante en tu vida, no solo lo material, puede ser un amor (no necesariamente una pareja), una mascota, un compañero de trabajo, un pariente.

Buscas en tu interior una respuesta que piensas que está tan oculta y que jamás la vas a poder encontrar, tienes miedo de preguntar, piensas que hay un secreto que no se te quiere revelar, pero en el fondo sabes que eso te traerá mucho dolor.

Te pueden involucrar en un pleito de vecinos o laboral, así que ¡aguas! Evita responder en redes sociales.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!