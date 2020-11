Horóscopo de hoy Piscis viernes 6 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Piscis en la vida:

Quizá has dejado escapar alguna buena ocasión de progresar en los estudios, o te has peleado con una amiga; si te sientes triste o nostálgico por algún motivo parecido, has de cambiar el chip, si el asunto tiene solución, no pierdas ni un minuto en ponerla en práctica y, si no la tiene, pregúntale al Universo cómo puedes mejorar esa situación.

Piscis en el amor:

En el terreno sentimental, si pasas por un momento difícil por un distanciamiento, intenta evitar al máximo un sufrimiento inútil, pon los medios para solucionarlo, habla, busca soluciones y, si dices que ya no hay más que hacer, entonces es momento de separarse. Si aún no llega esa persona que hace feliz a tu ser, lanza una oración a la Luna para que se manifieste en el tiempo adecuado.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!