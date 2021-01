Horóscopo de hoy Sagitario domingo 24 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Sagitario en la vida: Haz como si no oyeras una frase o una contestación que pueden darte hoy y que, desde luego, sabes que no es justa y que no te mereces, pero no será sano para ti meterte en discusiones, es mejor que no des pie a seguir la conversación.

Es muy posible que eches de menos a alguien, pero tendrás que ver cuál es el lado positivo de esa separación y asumir que tiene un valor que te puede favorecer mucho en el futuro. Es algo que tú has elegido y que te compensará más adelante.

