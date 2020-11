Horóscopo de hoy Sagitario lunes 30 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Sagitario en la vida:

En general, este evento astrológico viene a decirles que se atrevan, que griten sus sueños y que den el paso aunque les tiemblen las rodillas.

Es una Luna Llena de aire, donde mueve tu elemento fuego, así que no estás en paz, ni mucho menos tranquilo.

La actividad social esconde una que otra alegría, no digas que no, porque de ahí saldrán nuevos proyectos y, por qué no, el amor, aunque, es una luna de dualidad, también puede presentarse la infidelidad, así que solo ten en mente no perder lo estable por la pasión, los pies en la Tierra. Si tienes pareja ¿estás dispuesto a un affaire?

