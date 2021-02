Horóscopo de hoy Sagitario martes 23 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Sagitario en la vida: Quieres avanzar, lo que es entendible, sin embargo, deja que tu energía creativa se transforme en permanencia, debes ser paciente.

Las dificultades que puedas experimentar tienen un efecto beneficioso y el retraso puede llevarte al ímpetu necesario para el desarrollo de la situación, aunque sea difícil de creer en este momento.

Si quieres un consejo, muestra algo de persistencia y paciencia, no desperdicies el trabajo que comenzaste. No te rindas, no dudes, la necesidad de obstáculos surge para probarte, no para que reconsideres radicalmente tus propias opiniones.

Es necesario que muestres prudencia, incluso, seleccionar intuitivamente las decisiones correctas y prevenir consecuencias indeseables.

