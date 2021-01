Horóscopo de hoy Sagitario miércoles 6 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Sagitario en la vida:

No debes tener ningún reparo en ayudar a otros, sobre todo a quienes más amas, acuérdate de lo bueno que has obtenido.

Sagitario en el amor:

Siempre es un buen momento para volver a amar y este día Venus en el signo zodiacal Tauro te da un empujoncito, no debes cerrarte a ello, recuerda que el tiempo que uno debe tomar para volver a querer no existe realmente, no existe tiempo ni tampoco plazos para que tu corazón vuelva a latir nuevamente, es necesario para ti.

