Horóscopo de hoy Sagitario viernes 6 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Sagitario en la vida:

Si se te presenta la ocasión de brillar y ganar esos aplausos, no te eches pa’ tras en un ataque de modestia y humildad de los que te dan a diario, puedes brillar con luz propia, no le quites importancia a tus dones, si juegas bien tus cartas te lo van a reconocer.

Presta mucha atención a las llamadas o mensajes que recibes hoy, e intenta descubrir quién no te lo está contando todo, te será fácil averiguarlo.

Sagitario en el dinero:

Alguien de tu entorno necesita que le hagas un favor económico. Desafortunadamente, el prestar dinero es perder la amistad, así que es momento de decir NO.

Sagitario en el amor:

En el terreno sentimental, si te has arrepentido de no haber aceptado una cita, quizá quieras retomar, aunque es un poco tarde, pero no pierdes nada con intentar.

