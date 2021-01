Horóscopo de hoy Virgo domingo 31 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Virgo en la vida:

Si esto no es posible, tendrás que intentar buscar el mal menor, con el mejor humor posible... Tendrás que considerar que a veces una pequeña pérdida puede evitar desastres mayores.

Intenta en cualquier caso que los problemas externos no afecten negativamente a las relaciones familiares, con los hijos, etc. Piensa que esta situación no durará más allá.

En cualquier caso es necesario actuar con cautela y pensar fríamente cada paso antes de actuar. Así es, despedimos a enero en tu casa,hoy medita, realiza respiración con la naturaleza y agradece.

