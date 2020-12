Horóscopo de hoy Virgo jueves 3 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Virgo en la vida:

Todos los días son un regalo, pero en especial hoy, ya que Dios te envía alÁngel de los Dones, para ayudarte a sacar toda tu creativida. Hay billones de creaciones que aún no han podido salir debido a lo duro que eres contigo, así que baja barreras.

El tiempo es ahora y ya estás listo para crear, los detalles se irán viendo sobre la marcha. El ángel te avisa que el mundo necesita tus creaciones, tu amor y que todos quieren poder admirarlas.

No te quedes estancado en lo minucioso, lo perfecto no es real y no es original. El ángel estará junto a ti para que toda esa fuerza creativa salga a la luz del Universo.

Las palabras que te regala son: fuerza y empoderamiento.

Agradece su servicio prendiendo una velita café o de chocolate, son válidos los chocolates, que es una ofrenda a la naturaleza.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!