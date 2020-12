Horóscopo de hoy Virgo lunes 14 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Virgo en el amor:

El amor va a estar regular. Si estás bien en pareja, podrás seguir, recibirás grandes alegrías en tu relación.

Tú eres una persona fría, reservada, enfocada en tu trabajo, no eres nada cariñoso con tu pareja, no creas empatía, es como que estás, pero no estás y esto crea malestar en la pareja, discusiones y disconformidad, debes ser mucho más cariñoso si quieres seguir a su lado.

Este eclipse afectará tu vida amorosa, tanto si estás casado, en pareja o soltero y esto no te ayuda.

Tu decreto: “Yo soy una presencia comandando paz hoy”.

Tu color: Azul marino.

