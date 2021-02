Horóscopo de hoy Virgo lunes 15 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Virgo en la vida: Sí, es necesario que hagas el esfuerzo por despojarte de todos esos sentimientos que te ahogan, te limitan, te cohibe y no dejan que saques la máxima expresión de tu propia alma.

Despójate del miedo, de las viejas costumbres, de las creencias limitantes que hasta ahora te han dicho todo lo que no podías hacer, todo lo que no podías ser, todo lo que no debías ni siquiera pensar. Despójate del sentimiento de que no mereces, porque sí, mereces todo lo bueno que la vida te ofrece y está disponible para ti, solo debes tener el valor de ir a por ello, y el sentimiento de plenitud, gozo y alegría porque mereces recibirlo.

Tu decreto de la semana: “Yo soy una persona dispuesta a enfocarme, comprometerme conmigo misma y a trabajar con autodisciplina y fortaleza pero sobre todo confianza en el logro de todos mis propósitos y objetivos. Yo soy una persona próspera, abundante y feliz”.

Tu color es el violeta.



