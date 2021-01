Horóscopo de hoy Virgo sábado 9 de enero de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy



Virgo en el amor:

Los nuevos comienzos los tienes cerca, pero se corre el riesgo de desaprovechar esas oportunidades por mirar demasiado a tu pasado y por miedos y temores que llevas arrastrando de lo que te ha sucedido en la vida con respecto al amor.

Vuelves a caer una y otra vez en los mismos errores, pero no te preocupes, puesto que esta situación va a cambiar conforme te vayas dando cuenta de lo que realmente merece la pena y de lo que hay que apartar para seguir tu camino en busca de ese amor que tanto deseas.

Las cosas no irán mal con esa persona, es posible que tengas que hacer algún sacrificio que no te va a gustar, pero que, a medio plazo, va a resultar muy positivo para ti, aunque tú al principio no lo veas de esa manera.

