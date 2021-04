Horóscopo de hoy Virgo viernes 16 de abril de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Virgo en el trabajo

Te has propuesto sacar adelante un proyecto y no pararás hasta conseguirlo. Encontrarás la manera de persuadir a la persona adecuada para que te respalde, pero te irá mejor si le haces creer que es él quien lleva la voz cantante y tú te mantienes en un segundo plano hasta que todo se materialice.

Día de sentimientos encontrados. Podrías presenciar una escena desagradable en el trabajo, pero no sabrás muy bien cómo actuar porque tu situación laboral es algo incierta. Si no te gusta cómo has afrontado los acontecimientos, es probable que tu estado anímico se resienta.

