Leo - Horóscopo de hoy 10 de octubre

La Luna menguante es para sacar de nuestra vida aquello que no va bien. Tu carta EL COLGADO: Indica que tu relación no va bien, no está tomando el rumbo adecuado. Esta situación puede deberse a que no estás con la persona indicada , o bien porque tienes sentimientos contradictorios. Puede que te estés echando la culpa de situaciones que no van contigo o cargas con responsabilidades que no te competen. Tendrás que darle un nuevo enfoque a la relación y valorar si de verdad merece la pena seguir con esta situación.

CONSEJO: Sigue tu intuición para salir de esta brecha, no cometas el error de pensar que la vida está en tu contra porque no es así. Cuando le des un giro a tu relación, volverás a ser feliz.

