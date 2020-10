Leo - Horóscopo de hoy 13 de octubre

Es la transición de los astros la que te mantiene inquieto, no has logrado ser paciente como antes.

Una persona incómoda está teniendo el gran tino de pararse frente a ti, para darle la cereza del pastel a tu día, parece ser que ahora atraes a personas de baja energía que te hacen sentir incomodidad y que no te permiten avanzar.

Es mejor no generar pleitos que en un futuro tendrán consecuencias, aléjate lo antes posible de quienes te generen inquietud.

Para conectarte con tu energía date un baño de sal rosa y flu, flu, voló la mala vibra.

