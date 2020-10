Leo - Horóscopo de hoy 14 de octubre

Mi adorado rey del zodiaco te toca cerrar capítulos relacionados a lo económico, ya sea acuerdos financieros, deudas, pagos, tarjetas etc. Con Mercurio retrógrado, te encuentras muy frustrado, tanto con tu pareja como con la gente de tu trabajo. En tu vida sentimental, tendrás que tomar una decisión definitiva, mientras al mismo tiempo llegan amistades, socios o ex parejas con fantasmas del pasado, no te dejes llevar por emociones del momento. En el trabajo, la organización te frustra, pero se resuelven asuntos que habías dejado empolvados por la pandemia. Tu número de la suerte 1356.

