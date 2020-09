Leo - Horóscopo de hoy 29 de septiembre

Es un día donde una asociación nueva llega muy productiva, pero no te precipites, tu optimismo está por todo lo alto, esto te augura éxito si es que tienes algún plan de mejorar tu preparación o hacer estudios en el extranjero; por ejemplo.

En el circulo que te mueves encontrarás excelentes posibilidades románticas, nada más déjate ver más seguido, no te sorprendas si una amistad pasa a otro nivel en menos de lo que canta un gallo. Si tienes pareja, son días perfectos para estar en amor y unión en todos los sentidos. Recuerda encender una vela y colocar flores en el altar de Miguel, si no sabes cómo crear un altar checa nuestra sección de Predicciones y Rituales 2020. ¡Sí, hoy es su cumple!



