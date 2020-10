Piscis - Horóscopo de hoy 12 de octubre

Las dificultades están ahí, pero se pueden salvar. No va a resultar todo tan bonito como te gustaría, pero eso no significa que no vayas a lograr lo que buscas. Necesitas armarte de paciencia y sobre todo de energía positiva. Neptuno nos indica que los obstáculos son salvables con mucha voluntad de tu parte. De ti va a depender el lograrlo o no, así que manos al Cosmos. El color para la semana es el plata para trabajar con la intuición.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!