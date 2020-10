Piscis - Horóscopo de hoy 15 de octubre

¿Hace cuánto tiempo que no te das un abrazo y te dices: me encanta como me miro?

Te reto a darte al menos un abrazo hoy, te invita el arcángel Anael.

¿Quieres que te quieran? ¿Quieres ser apreciado? Empieza por ti, esto es para ti.

¿Qué sucede? ¿Descubres alguna resistencia, algo que te culpas? ¿No te sientes digno?

Si es así, esta es una pequeña alarma para mirar estas emociones. Si este fue tu descubrimiento, no te preocupes, así estuvo bien y valió la pena.

¿Lo disfrutaste? ¿Te gustó? Hazlo más seguido, apapáchate con muchos abrazos para ti.



