Sagitario - Horóscopo de hoy 20 de septiembre

Deja de quejarte con el tema de la edad. No descuides tu salud por querer avanzar mucho y llegar a tus metas, no te exijas y satures o podrías tener complicaciones con los riñones y las piernas. Posibles peleas para esta semana, no descuides a tu pareja o vendrán complicaciones. Si estás solo lanza la demanda de pedir pareja.

La abundancia reina por siempre en esta casa.

Cuelga tu decreto de la abundancia en alguna pared de la casa y enciende una vela de miel, si no la tienes adquiérela en mi tienda angelical.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!