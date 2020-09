Sagitario - Horóscopo de hoy 24 de septiembre

La situación a la que te enfrentas requiere de un poco más de reflexión, estás notando en dónde cometiste errores la última vez y tienes determinación a no repetir esos patrones de nuevo. Has aprendido muchas lecciones importantes de vida. Esta situación exige que utilices todo lo que has aprendido con el fin de traerle una mayor calma y bienestar a tu vida. Lo que necesitas está dentro de ti ahora, no afuera. El maestro Kuthumi te enseñará a sacar tu luz. Jueves de milagros, recuerda dejarnos tu nombre y petición en el muro para incluirte en el circulo de luz.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!