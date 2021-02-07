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Horóscopo de hoy Tauro domingo 7 de febrero de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Ya no podrás huir de ciertos compromisos.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:
La luna está en tu elemento, así que espera grandes sorpresas, así que veamos que carta te corresponde para este domingo, te toco: El Anillo.

Carta de fuertes relaciones y sentido del deber. Una relación cercana, a veces puede simbolizar poder y alto estatus social, pero El Anillo siempre está conectado con el compromiso y el autocontrol.

Esta carta también habla sobre promesas y contratos en el amor, el trabajo y la amistad, así que lo más seguro es que recibas llamadas, mensajes, acerca de los compromisos que huyes y es momento de enfrentarlos .

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Horóscopos y predicciones para el mes de febrero 2021

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