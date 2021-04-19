Horóscopo de hoy Tauro lunes 19 de abril de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la familia

Hazle caso a la voz interior que te guía a prestarle atención a tu familia, en especial a los hijos. Recuerda que el orden y la belleza atraen la abundancia; haz los cambios que puedas en tu casa o espacio vital, no importa que sean pequeños.

Tauro en la vida

Procura guardar la calma y analiza lo que te están diciendo, así como las otras señales que surgen y te guían a organizar tus actividades sociales y comunitarias, de acuerdo a tu actual etapa de evolución.

Querido Haniel, Arcángel del amor: “Por favor armoniza mis emociones y tratos con tu vibración ahora”.

Incienso: Copal.

Color de la semana: Gris, para la armonía.

Decreto: “No necesito luchar para todo, el defensor divino va delante de mí y cuida mis intereses, aquí y ahora”.

Hoy entra el Sol en tu casa ¡felicidades! Temporada de Tauro, será un año para tener lo que quieras tener.