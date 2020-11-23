Horóscopo de hoy Tauro lunes 23 de noviembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

Te sientes con ganas de organizar las finanzas de la mejor manera posible, esto te hace sentir sin tanto peso, y poder llevar a cabo todo para tenerlo listo y en orden. Así es, el año te hizo valorar que a veces realizas compras innecesarias.

Cuentas con mucha vitalidad y con una gran generosidad con las personas que te rodean, lo que te otorga rodearte de una gran armonía y una magnífica estabilidad en tu vida. Disfruta este día por que la semana promete ser mágica.

Tu decreto de la semana: Para repetir varias veces al día frente a un espejo es, “Soy un ganador”.

Tu color predominante de la semana: Negro.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!