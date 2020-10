Horóscopo de hoy Tauro sábado 24 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la salud:

Cuidado con las caídas, sobre todo si tienes que correr o ir por un lugar con muchos obstáculos. Es importante que seas cuidadoso con tus extremidades.

Tauro en el trabajo:

Día de ascensos, no estarás contento con respuestas superficiales o conversaciones en las que no se llegue a profundizar sobre los asuntos que se tratan. Querrás entenderlo todo y analizarlo bien, por lo que puedes incomodar a quienes no quieran compartir estas cosas ¡tú hazlo!

Es día de sanar todo de manera personal.

