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Horóscopo de hoy Tauro sábado 24 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro ... Día de ascensos y día para sanar todo de manera personal, y así mantener un equilibrio espiritual.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en la salud:

Cuidado con las caídas, sobre todo si tienes que correr o ir por un lugar con muchos obstáculos. Es importante que seas cuidadoso con tus extremidades.

Tauro en el trabajo:

Día de ascensos, no estarás contento con respuestas superficiales o conversaciones en las que no se llegue a profundizar sobre los asuntos que se tratan. Querrás entenderlo todo y analizarlo bien, por lo que puedes incomodar a quienes no quieran compartir estas cosas ¡tú hazlo!
Es día de sanar todo de manera personal.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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