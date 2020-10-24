Horóscopo de hoy Tauro sábado 24 de octubre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro ... Día de ascensos y día para sanar todo de manera personal, y así mantener un equilibrio espiritual.
Horóscopo de hoy
Tauro en la salud:
Cuidado con las caídas, sobre todo si tienes que correr o ir por un lugar con muchos obstáculos. Es importante que seas cuidadoso con tus extremidades.
Tauro en el trabajo:
Día de ascensos, no estarás contento con respuestas superficiales o conversaciones en las que no se llegue a profundizar sobre los asuntos que se tratan. Querrás entenderlo todo y analizarlo bien, por lo que puedes incomodar a quienes no quieran compartir estas cosas ¡tú hazlo!
Es día de sanar todo de manera personal.