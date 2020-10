Horóscopo de hoy Tauro sábado 31 de octubre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

La Luna está en tu signo zodiacal, es llamada Luna Azul, estarás lleno de emociones y, aunque tu economía está últimamente resentida, no sufrirás tensiones económicas, solo no te sientas millonario de golpe y te dé por comprar todo lo que no necesitas.

Siguiendo a los astros te recomendamos:

Este Halloween te ayuda a cortar y limpiar la energía negativa del amor. ¿Un consejo? Quema lo que no te sirve. Agradece por un mes más.

