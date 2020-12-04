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Horóscopo de hoy Tauro viernes 4 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Todo lo que tenías planeado para hoy, se realizará de manera correcta, ya que a tu al rededor se sentirá una gran armonía.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:
Sentirás que tu gran energía está en armonía con el ambiente que hay a tu alrededor, esto facilita las acciones que tenías organizadas para este día.

Te ayudará mucho tu gran persistencia y tu manera de llevar todo ordenadamente y con mucha precisión, te gustará estar supervisando todo para sentir mayor confianza.

Por la tarde, notarás una fuerte tensión y bastante impaciencia, ya que tienes envidias en la punta de la nariz y se hacen visibles, protégete por favor.

No te dejarás vencer por los posibles impedimentos que pudieran surgir, así que podrás dar “la vuelta a todos los inconvenientes ” y podrás asegurar el triunfo.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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