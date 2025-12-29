Horóscopo del lunes 29 de diciembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este lunes 29 de diciembre de 2025.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo zodiacal durante la jornada del lunes 29 de diciembre de 2025

Hoy, lunes 29 de diciembre de 2025, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : este lunes te impulsa a enfocarte en asuntos prácticos y bajar el ritmo para tomar decisiones más seguras, mientras la luna en Tauro favorece la constancia en temas materiales.

: este lunes te impulsa a enfocarte en asuntos prácticos y bajar el ritmo para tomar decisiones más seguras, mientras la luna en Tauro favorece la constancia en temas materiales. Tauro : con la luna transitando tu signo, la jornada potencia la conexión con tus necesidades y valores, ayudándote a priorizar bienestar, seguridad y decisiones que te den tranquilidad a largo plazo.

: con la luna transitando tu signo, la jornada potencia la conexión con tus necesidades y valores, ayudándote a priorizar bienestar, seguridad y decisiones que te den tranquilidad a largo plazo. Géminis : la energía del día invita a la reflexión y al orden mental, permitiéndote cerrar pendientes y observar con claridad qué ideas merecen continuidad.

: la energía del día invita a la reflexión y al orden mental, permitiéndote cerrar pendientes y observar con claridad qué ideas merecen continuidad. Cáncer : este lunes te favorece el sostén emocional y apoyo de los vínculos cercanos, ayudándote a construir tu confianza desde la calma.

: este lunes te favorece el sostén emocional y apoyo de los vínculos cercanos, ayudándote a construir tu confianza desde la calma. Leo : la jornada impulsa el compromiso con responsabilidades y objetivos concretos, invitándote a actuar con paciencia y a valorar el esfuerzo sostenido.

: la jornada impulsa el compromiso con responsabilidades y objetivos concretos, invitándote a actuar con paciencia y a valorar el esfuerzo sostenido. Virgo : la energía disponible favorece la planificación y organización, permitiéndote avanzar con seguridad. La luna en Tauro aporta enfoque práctico en decisiones importantes.

: la energía disponible favorece la planificación y organización, permitiéndote avanzar con seguridad. La luna en Tauro aporta enfoque práctico en decisiones importantes. Libra : este día te invita a equilibrar recursos y emociones, ayudándote a ordenar prioridades para tomar decisiones financieras o personales con mayor claridad.

: este día te invita a equilibrar recursos y emociones, ayudándote a ordenar prioridades para tomar decisiones financieras o personales con mayor claridad. Escorpio : la jornada pone el foco en las relaciones y acuerdos. La luna en Tauro puede ayudarte a valorar y potenciar compromisos sólidos y duraderos.

: la jornada pone el foco en las relaciones y acuerdos. La luna en Tauro puede ayudarte a valorar y potenciar compromisos sólidos y duraderos. Sagitario : este lunes impulsa la revisión de rutinas y hábitos, favoreciendo ajustes que aporten bienestar y constancia en tu día a día.

: este lunes impulsa la revisión de rutinas y hábitos, favoreciendo ajustes que aporten bienestar y constancia en tu día a día. Capricornio : la energía del día potencia la creatividad aplicada y el disfrute consciente, permitiéndote avanzar con firmeza en proyectos personales. La luna en Tauro favorece las decisiones que se sostienen en el tiempo.

: la energía del día potencia la creatividad aplicada y el disfrute consciente, permitiéndote avanzar con firmeza en proyectos personales. La luna en Tauro favorece las decisiones que se sostienen en el tiempo. Acuario : la jornada te invita a ordenar asuntos familiares o emocionales, ayudándote a crear una base más estable desde la cual proyectarte.

: la jornada te invita a ordenar asuntos familiares o emocionales, ayudándote a crear una base más estable desde la cual proyectarte. Piscis: este lunes favorece la comunicación y la claridad en las ideas, permitiéndote construir acuerdos confiables.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: