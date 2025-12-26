Nada volverá a ser igual: Mhoni Vidente revela cómo afectará la era de Capricornio a cada signo

Mhoni Vidente advirtió que la era de Capricornio , que comenzó el 21 de diciembre, marcará un antes y un después para todos los signos del zodiaco, especialmente para X.

Este nuevo ciclo astrológico traerá cambios drásticos en el dinero, el trabajo, las relaciones y el poder personal. Según sus predicciones, estos son los signos que enfrentarán pruebas importantes:

Para Capricornio, que está de cumpleaños, será un momento clave para definirse y crecer como persona. Mhoni Vidente advierte que, al ser un signo “contundente y tenaz”, será importante como líder en sus trabajos. Sin embargo, deben tomar en cuenta que podrían no salir todos los planes que tienen en mente por la soberbia y la egolatría.

“Vienen nuevas oportunidades de trabajo para este signo”, dijo la astróloga. Luego agregó: “Atraerán mucho dinero, pero deben organizarse”.

Sobre los demás signos, señaló que los más afectados serán: Aries, Virgo, Libra y Tauro.

ARIES: la era ayudará a tu poder de abundancia y progreso en lo laboral. Tienes suerte y debes aprovecharla.

la era ayudará a tu poder de abundancia y progreso en lo laboral. Tienes suerte y debes aprovecharla. VIRGO: al ser bueno y generoso, esta era te favorecerá en la economía, porque formarás equipos con él y le ayudarás en todos los sentidos.

al ser bueno y generoso, esta era te favorecerá en la economía, porque formarás equipos con él y le ayudarás en todos los sentidos. LIBRA: al tener una buena relación, serás el apoyo de este signo y esto hará que también atraigas la suerte en los juegos de azar, con oportunidades laborales que te harán crecer.

al tener una buena relación, serás el apoyo de este signo y esto hará que también atraigas la suerte en los juegos de azar, con oportunidades laborales que te harán crecer. TAURO: eres una persona contundente y esto finalmente será bueno para esta era, porque en el trabajo es lo que más necesitas.

Mhoni Vidente sugirió a Capricornio y a los signos que lo acompañan en la suerte ponerse un listón de color rojo para que sirva de protección. Deben dejarlo ahí hasta que se caiga solo. También aconsejó usar perfumes de cuero.

Mhoni Vidente advierte sobre los horóscopos del fin de semana. |(FACEBOOK Mhoni Vidente / Canva)

Predicciones de Mhoni Vidente para diciembre y enero

En la era de Capricornio habría cambios importantes en el mundo, según Mhoni Vidente. De acuerdo con las visiones de la famosa pitonisa, habrá cambios políticos en Estados Unidos relacionados con Donald Trump y Venezuela; además, prevé un clima catastrófico con temporadas invernales bajo cero, heladas severas y la posible llegada de una nueva pandemia.

Cabe señalar que, si bien Mhoni ha acertado en algunas de sus predicciones, sus afirmaciones no cuentan con sustento científico, por lo que no deben considerarse como verdades absolutas.