Cáncer - Horóscopo de hoy 13 de septiembre

Hoy los astros te preguntan ¿por qué te envían mensajes claros y no deseas responder?. Inicias la semana con señales divinas para crear la vida que deseas. Deja de decir que todo es para una ocasión especial, el momento es ahora. No juzgues a los demás por lo que tienen, fíjate en sus acciones. Lo más coherente es pensar, sentir y hacer lo que decimos.

Tu decreto para iniciar la semana: Los pensamientos positivos me traen beneficios y ventajas que deseo. Con esto inicia la semana.



