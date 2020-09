Escorpio - Horóscopo de hoy 15 de septiembre

Inicias el día con varias conversaciones con tu pareja para sintonizarse de nuevo en el mismo canal y vibrar en la misma frecuencia, momento en el que están pensando vivir juntos, hacer negocios, o si ya vives con él, hacia dónde caminaremos. Hay que tener cuidado en no precipitarse, ya que esta conjunción, si no vibran igual, se dará el terminar para siempre. Coloca una vela de miel para suavizar la situación. Hoy es martes de cadena de favores, no olvides hacer el tuyo.



