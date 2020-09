Escorpio - Horóscopo de hoy 16 de septiembre

Entras a este nuevo ciclo sin sentirte completamente agusto con tu salud, y no es cuestión de que niegues o aceptes tal o cual enfermedad, o incluso el virus. Tú sabes que hay muchas molestias con las que te has acostumbrado a vivir, debes prestar mayor atención para asegurar tu estado físico. Es recomendable pedir asesoría a tu médico para iniciar los tratamientos que necesites; no es nada grave, pero si es cultura de prevención. Tu número 356. Felices fiestas patrias en México.



