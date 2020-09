Géminis - Horóscopo de hoy 13 de septiembre

La Luna está en Leo, nos aportará en tu signo el juego del poder. A veces todo parece ser culpa del otro, es lo que más hacemos para no sentir culpa por lo que hicimos en el pasado. Recuerdas que te tirabas a ser víctima porque ya no sabías hacia dónde moverte, pero tranquilo, estabas cortando dependencias que te mantenían actuando como un niño que aún no cree en sus propias posibilidades. Inicias la semana quitándote la venda de los ojos para mirar todo claramente.

Tu decreto: Mi mente es más potente para atraer todo lo mejor hacia mí. Repítelo mañana y tarde.



