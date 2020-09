Leo - Horóscopo de hoy 12 de septiembre

Hay una interesante alineación planetaria. En este fin de semana debes ser sincero para reconocer que el pasado te esta haciendo ojitos acerca de una relación del pasado; si es esta persona que va y viene pero que por confort no tomas la determinación para cerrar ese ciclo y sabes en el fondo de tu corazón que esto es lo correcto, no te resistas por los viejos tiempos. Recuerda, si no dejas espacio para lo nuevo como llegará. A.D.N (Restaurar) Código sagrado: 81621, te sentirás increíble leoncito, repite 145 veces este código.



