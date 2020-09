Leo - Horóscopo de hoy 13 de septiembre

Aunque la Luna está menguando; es tu Luna, por lo que es posible que un encuentro romántico haya removido fuertemente tu estabilidad. Si este no fue tu caso, una relación muy magnética te puede haber dejado perplejo. Recuerda, si tienes pareja no te dejes llevar por la pasión, valora a la persona que siempre ha estado contigo. Inicias la semana bastante sensual, todos voltearan a verte.

Tu decreto para iniciar la semana: Los pensamientos negativos no tienen influencia sobre mí en ningún nivel mental. Repítelo cada vez que te asalte la zozobra hasta deshacer ese sentimiento.



