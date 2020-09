Libra - Horóscopo de hoy 12 de septiembre

Será un día en donde verás que hay seres que prometen mucho pero que no cumplen; olvídate de esas personas que simplemente hablan y no dan resultados. Así se las gasta mercurio cuando está en tu casa visitándote para ya no confiar en esas personas. Una buena comunicación o un mensaje de la persona que amas mejorarán tu estado de ánimo. Si estás solo, juega con la energía que te gustaría que te dijeran. Agua y alimento, código sagrado: 091 repetirlo 145 veces todos los días, crearás un hábito.



