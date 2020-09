Libra - Horóscopo de hoy 14 de septiembre

Te gusta estar en redes o dices que solo un ratito, pues bien, este día puedes conocer personas vía online y te pueden invitar a eventos sociales. Tu vida romántica se pondrá interesante. Toma las medidas pertinentes, conoce primero, intuye, pero ojo un liguecito agradable no es lo mismo que un gran amor, así que no te vayas con la finta abriéndole tu corazón con todo y tus intimidades a quien no merece esa información. Si tienes pareja, es el momento de disfrutar mucho socializar juntos. Tu color es el café para que te dé la estabilidad de conocer si es verdad lo que se presenta, alimento energético cacao, te aterriza.



