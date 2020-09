Virgo - Horóscopo de hoy 12 de septiembre

Es verdad que esta Luna menguante te ayuda a sacar lo que ya no funciona en este momento, pero no lo tomes como pretexto para querer dar la sugerencia a todos. Recuerda, los problemas de las personas también tienen una razón de ser, no generes karma.

Estarás con una energía sobrecargada, puedes caminar descalzo, cargar tus cuarzos y hacer ejercicio, pero por favor canaliza tu energía. El código sagrado que te corresponde trabajar es agresiones físicas: 1025, repítelo durante la semana 145 veces.



