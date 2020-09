Virgo - Horóscopo de hoy 14 de septiembre

Mercurio ingresa en tu zona más imaginativa, introspectiva, soñadora, etc. ¿Sabes para que? Deja de estar pensando por todos o forzando que los demás piensen y actúen como tú, no es momento de sacar conclusiones precipitadas y querer resolverlo todo de un segundo a otro, te tocará digerir las cosas y acomodarlas dentro de ti. Con la información acomodada tomarás mejores decisiones, pero aguas, lee bien con imaginación, dale espacio a tu mente del orden, si no vivirás en caos. El color de la semana es ámbar, te llena de creatividad. El alimento energético el cacao, apertura tus sentidos.



¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!