Virgo - Horóscopo de hoy 2 de septiembre

El inquieto Marte los obligará a iniciar lo que no han iniciado, hacer lo que han postergado, tomarse las medicinas que no se han tomado, hacer el ejercicio que no quieren hacer. No hay momento para dejar las cosas para después, así que manos al Cosmos. Esto te beneficiará en un futuro mediato para alcanzar nuevas metas. Evita a Cáncer, ya que te justificará que no has hecho las cosas. Tu números son el 51 y 33 de la maestría.