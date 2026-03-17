Horóscopo de hoy martes 17 de marzo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este martes 17 de marzo de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 17 de marzo de 2026

Hoy, martes 17 de marzo de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada invita a bajar el ritmo y observar con más calma ciertas situaciones que venían generando presión. La influencia de la Luna menguante en Piscis puede ayudarte a liberar tensiones internas y a recuperar claridad antes de tomar decisiones importantes.

: la jornada invita a bajar el ritmo y observar con más calma ciertas situaciones que venían generando presión. La influencia de la Luna menguante en Piscis puede ayudarte a liberar tensiones internas y a recuperar claridad antes de tomar decisiones importantes. Tauro: el día favorece encuentros con personas que te aportan tranquilidad y nuevas perspectivas. Una conversación sincera puede ayudarte a reorganizar ciertos planes y a sentir mayor estabilidad en lo práctico.

el día favorece encuentros con personas que te aportan tranquilidad y nuevas perspectivas. Una conversación sincera puede ayudarte a reorganizar ciertos planes y a sentir mayor estabilidad en lo práctico. Géminis : la energía disponible te impulsa a reflexionar sobre metas recientes y a revisar qué pasos conviene sostener. La Luna menguante en Piscis puede invitarte a cerrar una etapa en un proyecto o compromiso.

: la energía disponible te impulsa a reflexionar sobre metas recientes y a revisar qué pasos conviene sostener. La Luna menguante en Piscis puede invitarte a cerrar una etapa en un proyecto o compromiso. Cáncer : la jornada despierta tu intuición y te ayuda a comprender mejor ciertas emociones que estaban confusas. Dedicar tiempo a lo que te inspira puede devolverte equilibrio y confianza.

: la jornada despierta tu intuición y te ayuda a comprender mejor ciertas emociones que estaban confusas. Dedicar tiempo a lo que te inspira puede devolverte equilibrio y confianza. Leo : el día favorece momentos de introspección que te permiten observar con mayor profundidad lo que ocurre a tu alrededor. La Luna menguante en Piscis sugiere soltar preocupaciones que no dependen de ti.

: el día favorece momentos de introspección que te permiten observar con mayor profundidad lo que ocurre a tu alrededor. La Luna menguante en Piscis sugiere soltar preocupaciones que no dependen de ti. Virgo: la energía disponible pone el foco en tus relaciones cercanas y en la forma en que compartes responsabilidades. La Luna menguante en Piscis puede ayudarte a cerrar una dinámica que ya no resulta equilibrada.

la energía disponible pone el foco en tus relaciones cercanas y en la forma en que compartes responsabilidades. La Luna menguante en Piscis puede ayudarte a cerrar una dinámica que ya no resulta equilibrada. Libra : la jornada invita a prestar atención a tu rutina y a encontrar un mejor balance entre actividad y descanso. Pequeños cambios pueden ayudarte a recuperar estabilidad en lo cotidiano.

: la jornada invita a prestar atención a tu rutina y a encontrar un mejor balance entre actividad y descanso. Pequeños cambios pueden ayudarte a recuperar estabilidad en lo cotidiano. Escorpio : el día despierta creatividad y deseos de conectar con aquello que te genera entusiasmo. La Luna menguante en Piscis potencia tu sensibilidad y puede acercarte a momentos de conexión profunda con alguien especial.

: el día despierta creatividad y deseos de conectar con aquello que te genera entusiasmo. La Luna menguante en Piscis potencia tu sensibilidad y puede acercarte a momentos de conexión profunda con alguien especial. Sagitario: la energía disponible sugiere dedicar tiempo a tu espacio personal y a resolver asuntos pendientes en el hogar. Ordenar tu entorno también puede ayudarte a recuperar tranquilidad interior.

la energía disponible sugiere dedicar tiempo a tu espacio personal y a resolver asuntos pendientes en el hogar. Ordenar tu entorno también puede ayudarte a recuperar tranquilidad interior. Capricornio : la jornada favorece conversaciones importantes que aclaran dudas o malentendidos recientes. La Luna menguante en Piscis puede ayudarte a dejar atrás una preocupación que venías arrastrando.

: la jornada favorece conversaciones importantes que aclaran dudas o malentendidos recientes. La Luna menguante en Piscis puede ayudarte a dejar atrás una preocupación que venías arrastrando. Acuario : el día invita a revisar con mayor conciencia la forma en que utilizas tus recursos y tu tiempo. Una decisión prudente puede ayudarte a mantener la estabilidad que vienes construyendo.

: el día invita a revisar con mayor conciencia la forma en que utilizas tus recursos y tu tiempo. Una decisión prudente puede ayudarte a mantener la estabilidad que vienes construyendo. Piscis: la Luna menguante en tu signo intensifica tu sensibilidad y te invita a cerrar un ciclo personal. Permitirte descansar y reflexionar puede ayudarte a prepararte para nuevas etapas que comienzan a gestarse.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: