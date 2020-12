Horóscopo mensual Cáncer, diciembre de 2020 con Padme Vidente

Iniciamos el último mes del año con las predicciones de Padme Vidente. ¡Esto dice tu horóscopo del mes de diciembre!

Cáncer

Es momento de reconocer que tú tienes un don muy específico, diciembre va a ser el mes en donde vas a sacar tu intuición y me vas a escribir: ''Oye Padme, ¿sabes qué? Yo pensé que era por la derecha pero a la mera hora me fui de frente y, ¿qué crees? Que me fue estupendamente bien...’' Así es que efectivamente, hazle caso a tu intuición.