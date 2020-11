Horóscopo mensual Géminis, noviembre de 2020 con Padme Vidente

¿Qué dicen los astros para ti este mes de noviembre, descúbrelo con Padme Vidente!

Géminis

Es momento de que empieces a partir de este momento a saber tomar descansos, has traído tu mente pensando: ¿Y si no sucede esto? ¿Y si no se da esto? ¿Y si pasa aquello? Bueno... 20 mil cosas, pero, ¿qué crees Géminis? nada de eso va a pasar en este mes, recuerda que ya se fue mercurio retrógrado, sobre todo para ti es importante que en este mes vayas a abrazar un árbol o también incluso puedes ir a caminar sobre el río o el agua de mar. Tu palabra mágica para este mes va a ser: cambios, recuerda que nada es estático.