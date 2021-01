Horóscopo mensual Piscis, enero de 2021 con Padme Vidente

Iniciamos el primer mes del año con las predicciones de Padme Vidente. ¡Esto dice tu horóscopo del mes de enero 2021!

Piscis

En este mes vas a tener que aprender a pedir ayuda y no te estoy diciendo que no es porque no lo sepas hacer sino porque de vez en cuando tienes que aprender a recibir, muchas veces damos, damos, damos, sobre todo pecesito tú que eres el concentido del Universo, pero también se te pide esta vez pedir ayuda y a través de ello te va a llegar que te protejan así es que no te sientas solo, durante este mes de enero es necesario pedir toda la ayuda a tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos, compañeros de trabajo y también sin olvidar a los de arriba, a todos los seres de luz, a los Maestros Ascendidos.